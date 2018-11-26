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Сербский вратарь пропустил обидный гол между ног. Видео

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"Партизан" разгромил "Динамо Вранье" (6:0) в матче 17-го тура чемпионата Сербии. Один из голов оказался курьезным.

После навеса полузащитника Данило Пантича вратарь Урош Дюрич пытался поймать мяч, но не сумел этого сделать, и мяч выскользнул у него из рук, а затем пролетел между ног и оказался в сетке.

"Динамо Вранье" занимает последнее место в чемпионате, имея в активе семь очков. У "Партизана" 36 очков и третье место.

"Партизан" разгромил "Динамо Вранье" (6:0) в матче 17-го тура чемпионата Сербии. Один из голов оказался курьезным. После навеса полузащитника Данило Пантича вратарь Урош Дюрич пытался поймать мяч, но не сумел этого сделать, и мяч выскользнул у него из рук, а затем пролетел между ног и оказался в сетке. "Динамо Вранье" занимает последнее место в чемпионате, имея в активе семь очков. У "Партизана" 36 очков и третье место.

 

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