"Селтик" в меньшинстве одержал волевую победу над "Рейнджерс" в дерби "Старой фирмы"

В матче 30-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" на выезде обыграл "Рейнджерс" со счетом 3:2 в дерби "Старой фирмы". В составе "кельтов" отличился полузащитник Томми Рогич, а также нападающие Мусса Дембеле и Одсонн Эдуар. У хозяев голы забили хавбеки Джон Виндэсс и Даниэл Кандеяш.

Отметим, что на 57-минуте встречи гости остались в меньшинстве - был удален защитник Йозо Шимунович.

"Селтик" лидирует в премьер-лиге, набрав 67 очков. "Кельты" имеют игру в запасе. "Рейнджерс", в активе которого 58 очков, занимает второе место.

Турнирная таблица чемпионата Шотландии