"Селтик" подписал профессиональный контракт с 15-летним полузащитником

15-летний полузащитник Карамоко Дембеле подписал контракт с "Селтиком", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение действует до 2021 года.
#CelticFC's number 7⃣7⃣...– Celtic Football Club (@CelticFC) 24 декабря 2018 г.
Merry #Christmas, Celts! 🍀⚪️ pic.twitter.com/92q1XjmHQd
Для футболиста это первый профессиональный контракт. В системе "Селтика" он занимает с 2013 года, а в октябре 2016 года дебютировал за команду U-20 против "молодежки" "Хартс". Тогда ему было 13 лет. За первую команду он пока не играл.
Также футболист получил игровой номер - 77.
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