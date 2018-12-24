"Селтик" подписал профессиональный контракт с 15-летним полузащитником

15-летний полузащитник Карамоко Дембеле подписал контракт с "Селтиком", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение действует до 2021 года.

Для футболиста это первый профессиональный контракт. В системе "Селтика" он занимает с 2013 года, а в октябре 2016 года дебютировал за команду U-20 против "молодежки" "Хартс". Тогда ему было 13 лет. За первую команду он пока не играл.

Также футболист получил игровой номер - 77.