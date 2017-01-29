"Селтик" побил рекорд 50-летний давности по количеству матчей без поражений

"Селтик", разгромив "Хартс" (4:0) в матче 22-го тура чемпионата Шотландии, побил свой собственный рекорд по количеству домашних матчей без поражений, информирует официальный сайт клуба. Команда не проигывает уже 27 игр. Предыдущее достижение (26 домашних матчей без поражений) датируется сезоном-1966/67. В том году "Селтик" завоевал Кубок европейских чемпионов, выиграл чемпионат и Кубок Шотландии, а также Кубок шотландской лиги.

В этом сезоне Селтик, которым руководит Брэндан Роджерс, после 22 туров располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии.