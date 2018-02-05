Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций, разгромив в финале Нигерию

Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций. В финале марокканцы разгромили Нигерию - 4:0. Накануне в игре за бронзу Судан взял верх над Ливией - 2:1.

Это четвертый розыгрыш чемпионата африканских наций. Ранее турнир выигрывали ДР Конго (дважды), Тунис и Ливия. В чемпионате африканских наций, в отличие от Кубка африканских наций, могут принимать участие лишь футболисты национальных африканских чемпионатов. Самыми известными участниками розыгрыша 2018 года можно назвать двух камерунских полузащитников - Кларенса Битанга, ранее выступавшего в чемпионате Греции, и воспитанника "Мальорки" Давида Это'О, младшего брата экс-форварда "Реала", "Барселоны" и "Анжи" Самюэля Это'О. Впрочем, Камеруну их наличие не помогло - команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Чемпионат африканских наций

Финал

Марокко - Нигерия - 4:0 (1:0)