01:45 | Футбол — Зарубежные

Саввиди вышел с оружием. Матч в Греции не доиграли

Иван САВВИДИ на матче ПАОК - АЕК.
Иван САВВИДИ на матче ПАОК - АЕК.
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Владелец ПАОК Иван Саввиди во время матча 25-го тура чемпионата Греции против АЕК вышел на поле. Это произошло после того, как арбитры не засчитали гол его команды из-за офсайда. 

На ремне Саввиди было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи.

Матч в итоге не был доигран, несмотря на то, что шло компенсированное время. Игра остановлена при счете 0:0.

 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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ЗлобныйЖиртрест

Мушку спилил?

11:46

КолобокКолобков

Пишите правду до конца- судья в итоге засчитал гол, пусть и спустя 2 часа.Не знаю как такое возможно, но итоговый счёт 1-0. Вот бы и нас на каждого продажная козёл нашелся свой пистолет...

11:02

sergs1

разозлили дедушку!

10:39

Ботаникум

Филиал Ростова-"папы" в Элладе!?..... Ваня не наигрался в "90-е"???......,

10:35

crazysun78

Так оружие применил или нет? Законы греции разрешают ношение или нет? Его задержали или все свои? В греции режим кровавый или тиранский?... Тема не раскрыта...

09:54

echo2011

А куда Кадыров смотрел,когда не засчитали гол в ворота ЦСКА?

08:29

ЮКИ

настоящий Русский грек!

08:14

Писака

с таким телохранителем можно было и без орудия

07:50

Патриот Сибири

Леонид Арнольдыч, настало ваше время!

06:55

MarkThess

У нас горячо как всегда.

02:37

kashkovsky2010

Прям из-за оружия не доиграли) Оборжаться

02:24

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