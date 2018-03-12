Саввиди вышел с оружием. Матч в Греции не доиграли

Владелец ПАОК Иван Саввиди во время матча 25-го тура чемпионата Греции против АЕК вышел на поле. Это произошло после того, как арбитры не засчитали гол его команды из-за офсайда.
На ремне Саввиди было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи.
Матч в итоге не был доигран, несмотря на то, что шло компенсированное время. Игра остановлена при счете 0:0.
Και δεν σοκάρεται κανείς που ένας αγνώστου προελεύσεως ολιγάρχης κυκλοφορεί δημόσια με όπλο, όπως οι μαφιόζοι σε λατινοαμερικανικές χώρες;– Paschos (@Mandravelis) 11 марта 2018 г.
"...Πίσω απ’ τ’ αυτάρεσκα αστειάκια μας η σήψη προχωρούσε...", θα 'λεγε ο Νιόνιος... pic.twitter.com/zLwnqgjvvu
Meanwhile in Greek Football the president of @PAOK_FC is heading into the pitch with a gun after the referee cancelled a goal for his team due to offside screaming at the referee that he will kill him! #PAOKAEK #Columbia pic.twitter.com/vVxC3PERvi– Georgios Papazoglou (@gio_papazoglou) 11 марта 2018 г.
ЗлобныйЖиртрест
Мушку спилил?
11:46
КолобокКолобков
Пишите правду до конца- судья в итоге засчитал гол, пусть и спустя 2 часа.Не знаю как такое возможно, но итоговый счёт 1-0. Вот бы и нас на каждого продажная козёл нашелся свой пистолет...
11:02
sergs1
разозлили дедушку!
10:39
Ботаникум
Филиал Ростова-"папы" в Элладе!?..... Ваня не наигрался в "90-е"???......,
10:35
crazysun78
Так оружие применил или нет? Законы греции разрешают ношение или нет? Его задержали или все свои? В греции режим кровавый или тиранский?... Тема не раскрыта...
09:54
echo2011
А куда Кадыров смотрел,когда не засчитали гол в ворота ЦСКА?
08:29
ЮКИ
настоящий Русский грек!
08:14
Писака
с таким телохранителем можно было и без орудия
07:50
Патриот Сибири
Леонид Арнольдыч, настало ваше время!
06:55
MarkThess
У нас горячо как всегда.
02:37
kashkovsky2010
Прям из-за оружия не доиграли) Оборжаться
02:24