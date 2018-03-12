Саввиди вышел с оружием. Матч в Греции не доиграли

Владелец ПАОК Иван Саввиди во время матча 25-го тура чемпионата Греции против АЕК вышел на поле. Это произошло после того, как арбитры не засчитали гол его команды из-за офсайда.

На ремне Саввиди было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи.

Матч в итоге не был доигран, несмотря на то, что шло компенсированное время. Игра остановлена при счете 0:0.