Саввиди грозит пятилетний запрет на посещение матчей

Президент ПАОК Иван Саввиди может быть отлучен от посещения футбольных матчей на пять лет, сообщает Sport24.gr. Такое решение в отношении бизнесмена может быть принято из-за инцидента, произошедшего во время матча 25-го тура чемпионата Греции против АЕК.=

Саввиди извинился за инцидент во время матча ПАОК - АЕК

В конце игры, которая состоялась 11 марта, судья из-за офсайда не засчитал гол ПАОК. Саввиди вышел на поле с оружием и, по сведениям греческих СМИ, угрожал судье. Из-за случившегося власти Греции выписали ордер на задержание бизнесмена, а УЕФА и ФИФА осудили инцидент. Также было принято решение о приостановлении розыгрышей чемпионата и Кубка Греции.

Отметим, что после этого инцидента фтбольный прокурор Константинос Симитоглоу принял решение возбудить дело в отношении Саввиди и его клуба по статье "запугивание должностных лиц".

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