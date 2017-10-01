"Сантос" обыграл "Палмейрас" с 43-летним Зе Роберту

"Сантос" одолел "Палмейрас" в матче 26-го тура чемпионата Бразилии - 1:0. Единственный мяч провел бывший нападающий "Валенсии" и "Милана" Рикарду Оливейра. В составе "Палмейраса" первый тайм отыграл 43-летний экс-хавбек сборной Бразилии Зе Роберту.

В бразильской серии A "Сантос" идет на втором месте, в семи очках от лидирующего "Коринтианса". "Палмейрас" занимает четвертую строчку, отставая от "Сантоса" на 4 балла.

Чемпионат Бразилии

Серия A

26-й тур

"Палмейрас" - "Сантос" - 0:1 (0:0)

Гол: Рикарду Оливейра, 76.