"Санта Фе" разгромил "Эмелек", "Ривер Плейт" и "Фламенго" голов не забили

"Ривер Плейт" на своем поле не смог переиграть "Фламенго" в групповом этапе Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В другом матче "Санта-Фе" в гостях разгромил "Эмелек". Матч закончился со счетом 3:0.

Кубок Либертадорес

Группа 4

"Ривер Плейт" – "Фламенго" – 0:0

24 мая. Буэнос-Айрес. Стадион Antonio Vespucio Liberti (El Monumental).

"Эмелек" – "Санта-Фе" – 0:3 (0:1)

Голы: Тесильо, 39 (0:1). Морело, 52 (0:2). Пахой, 54 (0:3).

Удаления: Паредес (Эмелек), 63. Баги (Эмелек), 90+3.

24 мая. Гуаякиль. Стадион Estadio Banco del Pacifico.

Группа 1

"Серро Портеньо" – "Монагас" – 3:2 (1:0)

Голы: Чурин, 6 – с пенальти (1:0). Вальдес, 48 – с пенальти (2:0). Рохас, 71 (2:1). Кадис, 80 (2:2). Вальдес, 90+2 (3:2).

24 мая. Асунсьон. Стадион Pablo Rojas.

"Гремиу" – "Дефенсор Спортинг" – 1:0 (0:0)

Гол: Луан Виейра, 66 (1:0).

24 мая. Порту-Алегри. Стадион Arena do Gremio.