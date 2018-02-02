"Санта-Фе", "Хорхе Вильстерман" и "Олимпия" одержали победы в матчах Кубка Либертадорес

"Депортиво Тачира" на своем поле проиграл "Санта-Фе" в матче 2-го отборочного турнира Кубка Либертадорес (2:3). В других встречах "Хорхе Вильстерман" на выезде обыграл "Орьенте Петролеро" (2:1), а "Олимпия" выиграла у "Хуниора" (1:0).
Кубок Либертадорес
2-й отборочный раунд
"Депортиво Тачира" (Венесуэла) - "Санта-Фе" (Колумбия) - 2:3 (2:2)
Голы: Морело, 7 (0:1). Гранадос, 10 (1:1). Альмирон, 22 (2:1). Тесильо, 31 (2:2). Морело, 51 (2:3).
Нереализованный пенальти: Морело (С), 51
Сан-Кристобаль. Стадион "Полидепортиво де Пуэбло-Нуэво".
"Орьенте Петролеро" (Боливия) - "Хорхе Вильстерман" (Боливия) - 1:2 (1:0)
Голы: Аньес, 38 (1:0). Лукас Гаушу, 64 - с пенальти (1:1). Сержинью, 90+3 (1:2).
Удаления: Паредес (О), 69. Сентено (Х), 85.
Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Стадион "Рамон Тауичи Агилера".
"Олимпия" (Парагвай) - "Хуниор" (Колумбия) - 1:0 (1:0)
Гол: Санта Крус, 37.
Асунсьон. Стадион "Дефенсорес дель Чако".