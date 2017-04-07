20:55 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Руй Витория продлил контракт с "Бенфикой"

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Главный тренер "Бенфики" Руй Витория продлил контракт с клубом, сообщает официальный "Твиттер" команды. Новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2020 года.

46-летний тренер работает с "Бенфикой" с 2015 года. Под его руководством клуб выигрывал чемпионат в сезоне-15/16, и дважды Суперкубок страны. Ранее он тренировал такие команды, как "Фатима", "Пасуш де Феррейра" и "Витория". На данный момент "Бенфика" занимает первое место в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя – "Порту", на одно очко.

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