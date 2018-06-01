Руй Патрисиу, проведший за "Спортинг" свыше 450 матчей, разорвал контракт с клубом

Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу разорвал контракт со "Спортингом", информирует Record. 30-летний игрок остался недоволен действиями президента клуба Бруну де Карвалью и решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке.



Вчера, 31 мая, Патрисиу должен был перейти в "Вулверхэмптон". Все документы были оформлены, однако де Карвалью в последний момент сорвал трансфер, потребовав с английского клуба дополнительные 2 миллиона долларов.



Отметим, что Патрисиу всю карьеру провел в "Спортинге", дебютировав за команду 9 ноября 2006 года. Он отыграл за лиссабонцев свыше 450 матчей. Игрок вошел в состав сборной Португалии для участия в ЧМ-2018.