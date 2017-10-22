"Русенборг" после поражения от "Зенита" разгромил "Бранн" благодаря дублю Бендтнера

"Русенборг" победил "Бранн" в матче 26-го тура чемпионата Норвегии - 3:0. Дубль оформил датский форвард Никлас Бендтнер. Клуб из Тронхейма вернул десятиочковый отрыв от "Мольде". Для того, чтобы стать чемпионом, "Русенборгу" достаточно выиграть один из четырех оставшихся поединков.

"Русенборг" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. В четверг норвежцы уступили в Санкт-Петербурге 1:3, вторая встреча состоится в Тронхейме 2 ноября.

Чемпионат Норвегии

Высшая лига

26-й тур

"Бранн" - "Русенборг" - 0:3 (0:0)

Голы: Бендтнер, 55 (0:1). Бендтнер, 59 (0:2). Йевтович, 90+1 (0:3).