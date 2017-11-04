22:51 | Футбол — Зарубежные

"Русенборг", который является соперником "Зенита" в Лиге Европы, стал чемпионом Норвегии

2

"Русенборг" стал в третий раз подряд чемпионом Норвегии. Это произошло после того, как "Мольде", который занимает второе место в турнирной таблице, проиграл в матче 28-го тура "Кристиансунну" (0:1). Отметим, что этот титул стал 25-м по счету в истории "Русенборга". 

"Русенборг" является соперником "Зенита" в групповом турнире Лиги Европы. Сине-бело-голубые провели против норвежского клуба два матча: в Санкт-Петербурге подопечные Роберто Манчини одержали победу со счетом 3:1, а в Норвегии - сыграли вничью со счетом 1:1.

 
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

gronovv

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

23:27

shpasic

ха, всего две звезды!

23:07