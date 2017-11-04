"Русенборг", который является соперником "Зенита" в Лиге Европы, стал чемпионом Норвегии

"Русенборг" стал в третий раз подряд чемпионом Норвегии. Это произошло после того, как "Мольде", который занимает второе место в турнирной таблице, проиграл в матче 28-го тура "Кристиансунну" (0:1). Отметим, что этот титул стал 25-м по счету в истории "Русенборга".

"Русенборг" является соперником "Зенита" в групповом турнире Лиги Европы. Сине-бело-голубые провели против норвежского клуба два матча: в Санкт-Петербурге подопечные Роберто Манчини одержали победу со счетом 3:1, а в Норвегии - сыграли вничью со счетом 1:1.