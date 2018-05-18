Руни может стать соседом Обамы и дочери Трампа

Потенциальный новичок "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни присмотрел дом в престижном районе Вашингтона. Как отмечает The Sun, роскошный трехэтажный особняк с семью спальнями, винным погребом и кинозалом обойдется футболисту в 4,8 миллиона долларов. Среди возможных соседей англичанина – экс-президент США Барак Обама и дочь нынешнего хозяина Белого дома Иванка Трамп.