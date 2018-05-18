Руни может стать соседом Обамы и дочери Трампа

Потенциальный новичок "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни присмотрел дом в престижном районе Вашингтона. Как отмечает The Sun, роскошный трехэтажный особняк с семью спальнями, винным погребом и кинозалом обойдется футболисту в 4,8 миллиона долларов. Среди возможных соседей англичанина – экс-президент США Барак Обама и дочь нынешнего хозяина Белого дома Иванка Трамп.
ЗЮК:
баламошка,тебя твои дети будут стесняться.
17:59
баламошка
С ублюдками, кароч. Положительно отношусь к забавному рыжему Шреку, но жить рядом с работорговцем(кто не в курсе, то предки Обамы и по отцовской, и по материнской линии были работорговцами, как это не забавно. Не забавно. Рабам было). А уж с дебилами Трампами жить можно тока ради смеха.
17:46