Российский полузащитник перебрался в чемпионат Болгарии. Там платят меньше, чем в ФНЛ

Российский полузащитник Руслан Заерко полнил состав болгарского клуба "Ботев" из города Враца. 25-летний хавбек заключил соглашение рассчитанное до 10 июня 2019 года.

- Как вы оказались в "Ботеве"?

- Мой агент предложил мне съездить на просмотр, я поехали, пробыл тут пять дней и мне предложили контракт.

- Как вам коллектив?

- Коллектив хороший. И команда боевая. Несмотря на то, что команда недавно вышла в высший дивизион, все хотят побеждать. Поэтому в команде идет очень продуктивная работа, надеюсь, будет и результат.

- Нет проблем с коммуникацией?

- В команде я не единственный россиянин, есть еще Искандер Джалилов, но сложности в общении пока, к сожалению, есть. Поэтому приходится общаться на смеси русского, английского и болгарского. Тренерский штаб говорит немного на русском и немного на английском.

- Ставите себе цель скоро вернуться в Россию?

- Пока цель – играть здесь и выполнять условия контракта. А дальше будем смотреть.

- Тренерский штаб рассчитывает на вас, как на игрока стартового состава?

- При подписании контракта мне говорили, что я буду игроком основного состава.

- В чемпионате Болгарии зарплата выше, чем во второй лиге России?

- Выше, чем в ПФЛ, но ниже, чем в ФНЛ.

Заерко ранее выступал за "Строгино", московское "Торпедо", "Луч-Энергию" и нижегородский "Олимпиец". (Андрей СИЗЯКИН)