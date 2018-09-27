Российский голкипер Рудаков стал чемпионом Финляндии в составе ХИКа

ХИК досрочно обеспечил себе звание чемпиона Финляндии. В перенесенном матче 23-го тура команда на выезде обыграла "Ильвес" (2:1).

Для ХИКа это 29-е чемпионство в истории. Команда набрала 68 очков и опережает на 15 очков идущий вторым РоПС.

В составе ХИКа чемпионское звание завоевал российский вратарь Максим Рудаков. На данный момент он провел 23 матча в чемпионате Финляндии, пропустил 15 мячей и 13 раз отыграл "на ноль".

Права на вратаря принадлежат "Зениту". За ХИК он играет на правах аренды.