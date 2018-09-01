Роналду проигнорировал церемонию УЕФА из-за зависти к Модричу

ESPN выяснил, почему нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не полетел в Монако на церемонию вручения наград УЕФА 30 августа. 33-летний игрок принял такое решение за несколько часов до начала мероприятия, когда узнал, что лучшим футболистом Европы будет признан его бывший партнер по "Реалу" Лука Модрич.

По данным источника, португалец первоначально хотел посетить церемонию. Он даже зарезервировал в зале шесть кресел для себя и близких. Но в итоге Роналду отменил перелет.

Португальцу звонили представители "Ювентуса", ждавшие его в отеле на Лазурном берегу, но он был непреклонен в своем решении.

Напомним, что Роналду был признан лучшим нападающим прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.