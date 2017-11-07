Роналдо может получить пост директора в "Коринтиансе"

Один из кандидатов на пост президента "Коринтианса" Андрес Санчес заявил, что он предложит бывшему нападающему сборной Бразилии Роналдо место директора в клубе. Будучи футболистом, он выступал за команду с 2008 по 2011 год, после чего завершил карьеру.

- Если я выиграю выборы, Роналдо будет работать в "Коринтиансе", - цитирует Estadao Санчеса . - Мы обсудим его пост позже, но он точно будет среди директоров. Он всегда был близок к нашему клубу, хорошо играл и всячески помогал ему. Кроме того, он компетентен во всем, чем занимается.