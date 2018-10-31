"Ривер Плейт" вырвал у "Гремиу" победу в полуфинале Кубка Либертадорес

"Гремиу" на последних минутах проиграл "Ривер Плейт" в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. Победа позволила аргентинской команде выйти в финал.

Второй финалист определится завтра в матче между "Палмейрас" и "Бока Хуниорс".

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Ответный матч

"Гремиу" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) - 1:2 (1:0)

Голы: Лео Гомес, 36 (1:0). Борре, 82 (1:1). Мартинес, 90+5 - с пенальти (1:2).

Предупреждение: Брессан, 71.

Удаление: Брессан (Г), 88.

31 октября. Порту-Алегри. Стадион "Arena do Gremio".

Первый матч - 1:0.