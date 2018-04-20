"Ривер Плейт" переиграл "Эмелек", "Расинг" разгромил "Васку да Гама"

"Эмелек" на своем поле проиграл "Ривер Плейт" в матче группового турнира Кубка Либертадорес (0:1). В других встречах "Расинг" разгромил "Васку да Гама" (4:0), "Универсидад де Чили" и "Крузейру" сыграли вничью (0:0), а "Хуниор" обыграл "Альянсу" (2:0).
Кубок Либертадорес
Группа 4
"Эмелек" (Эквадор) – "Ривер Плейт" (Аргентина) – 0:1 (0:1)
Гол: Пинола, 44.
Группа 5
"Расинг А" (Аргентина) – "Васку да Гама" (Бразилия) – 4:0 (2:0)
Голы: Сентурион, 33 (1:0). Мартинес, 39 (2:0). Сарачо, 52 (3:0). Лисандро Лопес, 61 – с пенальти (4:0).
Нереализованные пенальти: Лисандро Лопес (Р), 12 (вратарь), Лисандро Лопес (Р), 45+2 (вратарь).
"Универсидад де Чили" (Чили) – "Крузейру" (Бразилия) – 0:0
Группа 8
"Альянса" (Перу) – "Хуниор" (Колумбия) – 0:2 (0:1)
Голы: Чара, 10 (0:1). Альвес, 83 (0:2).