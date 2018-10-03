"Ривер Плейт" и "Гремиу" вышли в 1/2 финала Кубка Либертадорес

"Ривер Плейт" переиграл "Индепендьенте" в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (3:1). В другой встрече "Гремиу" разгромил "Атлетико Тукуман" (4:0).

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Ответные матчи

"Ривер Плейт" (Аргентина) – "Индепендьенте" (Аргентина) – 3:1 (0:0)

Голы: Скокко, 47 (1:0). Ромеро, 55 (1:1). Кинтеро, 69 (2:1). Борре, 85 (3:1).

Буэнос-Айрес. Стадион "Монументаль".

Первый матч - 0:0.

"Гремиу" (Бразилия) – "Атлетико Тукуман" (Аргентина) – 4:0 (2:0)

Голы: Луан Виейра, 36 (1:0). Сисеру, 45 – с пенальти (2:0). Санчес, 53 – в свои ворота (3:0). Жаэл, 90+2 – с пенальти (4:0).

Удаление: Лукчетти (А), 41.

Порту-Алегри. Стадион "Арена Гремиу".

Первый матч - 2:0.