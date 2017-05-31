"Риека" выиграла Кубок Хорватии, обыграв "Динамо" с Шильденфельдом

"Риека" стала обладателем Кубка Хорватии. В финальном матче подопечные Матьяжа Кека одолели "Динамо" из Загреба - 3:1. Дубль оформил экс-форвард "Шальке" Марио Гавранович. В составе проигравшей команды 90 минут провел бывший защитник московского "Динамо" Гордон Шильденфельд.

Для "Риеки" это четвертая победа в Кубке Хорватии. Напомним, что в минувшем сезоне команда сделала "золотой дубль", став чемпионом страны. На ее счету также две победы в Кубке Югославии.

Кубок Хорватии

Финал

"Динамо" - "Риека" - 1:3 (1:1)

Голы: Гавранович, 24 (0:1). Ольмо, 37 (1:1). Гавранович, 46 (1:2). Зупарич, 72 (1:3).