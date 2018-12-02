"Рейнджерс" выиграл у "Хартс" и возглавил чемпионат Шотландии

"Рейнджерс" победил "Хартс" в матче чемпионата Шотландии - 2:1. Команда Стивена Джеррарда впервые с августа 2016 года вышла в лидеры премьер-лиги. В сезоне-2016/17 самый титулованный клуб Шотландии вернулся в элиту из низшего дивизиона, куда он был отправлен за долги в 2012 году.

"Рейнджерс" - соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

15-й тур

"Хартс" - "Рейнджерс" - 1:2 (1:2)

Голы: Маколи, 27 - в свои ворота (1:0). Голдсон, 35 (1:1). Морелос, 41 (1:2).

Удаление: Эрфилд (Р), 72.