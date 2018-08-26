"Рейнджерс" матчем с "Уфой" сыграл вничью с "Мазервеллом"

"Рейнджерс" перед ответным матчем с "Уфой" свел вничью матч против "Мазервелла" (3:3) в третьем туре чемпионата Шотландии. У клуба из Глазго дубль сделал Кайл Лафферти, еще один гол в активе Овимуно Эджарии. Команда Стивена Джеррарда с пятью очками идет третьей в турнирной таблице.

Ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы "Уфа" - "Рейнжерс" состоится 30 августа и начнется в 17.00 по московскому времени. В первом матче шотландский клуб победил со счетом 1:0.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

3-й тур

"Мазервелл" - "Рейнджерс" – 3:3 (2:3)

Голы: Джонсон, 3, Макхью, 18, Хартли, 90+4 – Лафферти, 15, 39, Эджария, 43