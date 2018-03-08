Райола раскритиковал принципы Кройфа

Известный агент Мино Райола не верит в принципы легендарного Йохана Кройфа, согласно которым руководящие посты в клубах должны занимать бывшие футболисты. В качестве примера он привел генерального директора "Аякса"​ Эдвина ван дер Сара. Днем ранее в голландских СМИ появилась информация, что экс-вратарь "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" близок к увольнению из амстердамского клуба из-за некомпетентности.

– В идеальном мире Эдвин ван дер Сар не мог стать директором "Аякса", – приводит Quotenet слова Райолы. – В "Аяксе" много слушали Йохана Кройфа, который говорил, что только бывшие футболисты могут работать в клубах. Так убивается конкуренция, это кровосмешение. Еще Дарвин сказал: это ведет к смерти.

В Германии открытая структура. 30-летний Нагельсманн тренерует "Хоффенхайм", 32-летний Тедеско – "Шальке". Это тренеры, которые не играли на высоком уровне, но фантастически работают. Немецкая лига чрезвычайно конкурентоспособна, и сборная процветает.