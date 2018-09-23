"Рапид" после победы над "Спартаком" проиграл "Зальцбургу"

"Рапид" уступил "Зальцбургу" в матче 8-го тура чемпионата Австрии. "Зальцбург" выиграл все восемь матчей со старта сезона.
"Рапид" - соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги Европы. 20 сентября венский клуб обыграл красно-белых со счетом 2:0. Вторая встреча состоится 29 ноября в Москве.
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8-й тур
"Зальцбург" - "Рапид" - 2:1 (1:0)
Голы: Мирамино, 36 (1:0). Даббур, 77 (2:0). Хофманн, 90 (2:1).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/austria/bundes/2018-2019/
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