ПСВ победил "Витесс", Корян и Зинченко остались в запасе

В матче 11-го тура чемпионата Голландии ПСВ на выезде нанес поражение "Витессу" – 2:0. Дублем отметился полузащитник Гастон Перейро. Воспитанник "Локомотива" Аршак Корян попал в заявку на эту встречу, но на поле не появился. Как и бывший игрок "Уфы" Александр Зинченко, выступающий за гостей на правах аренды из "Манчестер Сити".
Несмотря на этот успех подопечные Филиппа Коку остались третьим в турнирной таблице. "Витесс" занимает седьмую строчку. Напомним, что ПСВ является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов.
Чемпионат Голландии
11-й тур
"Витесс" – ПСВ – 0:2 (0:1)
Голы: Перейро, 12 (0:1). Перейро, 90+3 (0:2).
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http://football.sport-express.ru/foreign/netherlands/highest/2016-2017/