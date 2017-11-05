ПСВ и "Твенте" выдали сумасшедший матч, забив 7 голов

ПСВ победил "Твенте" в матче 11-го тура чемпионата Голландии - 4:3. Клуб из Эйндховена четырежды выходил вперед, "Твенте" трижды сравнивал счет. Решающий гол ПСВ провел уже в добавленное время, причем благодаря автоголу Штефана Тескера.

ПСВ упрочил лидерство в чемпионате Голландии, благодаря домашнему поражению "Аякса" от "Утрехта". В других поединках чемпион страны "Фейеноорд" не смог одолеть "Ден Хаг", а "Витесс" с экс-защитником "Динамо" Александром Бюттнером сыграл вничью со "Зволле".

Чемпионат Голландии

Высшая лига

11-й тур

"Ден Хаг" - "Фейеноорд" - 2:2 (1:1)

Голы: Йоргенсен, 4 (0:1). Мейерс, 44 (1:1). Канон, 55 (2:1). Эль-Ахмади, 86 (2:2).

"Аякс" - "Утрехт" - 1:2 (1:1)

Голы: Лабьяд, 6 (0:1). Виргевер, 41 (1:1). Лабьяд, 84 (1:2).

"Витесс" - "Зволле" - 0:0

ПСВ - "Твенте" - 4:3 (1:1)

Голы: Локадиа, 14 (1:0). Тескер, 21 (1:1). Ван Гинкел, 61 (2:1). Лам, 68 (2:2). Де Йонг, 72 (3:2). Йенсен, 75 (3:3). Тескер, 90+1 - в свои ворота (4:3).