23:55 28 января | ФУТБОЛ — Зарубежные

Преппер, которым интересуется "Зенит", забил победный гол за ПСВ

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ПСВ в матче 20-го тура чемпионата Голландии победил "Хераклес" со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник Дэйви Преппер. Этим игроком интересуется "Зенит". По последжней информации в СМИ, голландский клуб отказал питерцам в трансфере, несмотря на сумму в 14 миллионов евро. ПСВ требует как мимум 20 миллионов за 25-летнего футболиста.

Тем не менее, после победного гола на Преппера так накинулись с поздравлениями партнеры по команде, словно прощались с ним.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 20 матчей, в которых забил 5 голов. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

"Хераклес" - ПСВ - 1:2 (0:0)

Голы: Рамселар, 50 (0:1). Арментерос, 74 (1:1). Преппер, 87 (1:2).

 
 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/netherlands/highest/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

Моя бабуля, узнав эту новость, инфарктий получила. Сейчас же последний пармезан изо рта потянут, нехристи, за газ. Верните народное, Дзюбу и Курильские острова!

00:46

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Jean4, а с депаем что?

00:44

Jean4

Теперь и 30-ку не стыдно будет с зенита потребовать!

00:11

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Материалы других СМИ