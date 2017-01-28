Преппер, которым интересуется "Зенит", забил победный гол за ПСВ

ПСВ в матче 20-го тура чемпионата Голландии победил "Хераклес" со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник Дэйви Преппер. Этим игроком интересуется "Зенит". По последжней информации в СМИ, голландский клуб отказал питерцам в трансфере, несмотря на сумму в 14 миллионов евро. ПСВ требует как мимум 20 миллионов за 25-летнего футболиста.
Тем не менее, после победного гола на Преппера так накинулись с поздравлениями партнеры по команде, словно прощались с ним.
Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 20 матчей, в которых забил 5 голов. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.
Чемпионат Голландии
Высшая лига
"Хераклес" - ПСВ - 1:2 (0:0)
Голы: Рамселар, 50 (0:1). Арментерос, 74 (1:1). Преппер, 87 (1:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/netherlands/highest/2016-2017/
П_о_в_а_р
Моя бабуля, узнав эту новость, инфарктий получила. Сейчас же последний пармезан изо рта потянут, нехристи, за газ. Верните народное, Дзюбу и Курильские острова!
00:46
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Jean4, а с депаем что?
00:44
Jean4
Теперь и 30-ку не стыдно будет с зенита потребовать!
00:11