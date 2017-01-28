Преппер, которым интересуется "Зенит", забил победный гол за ПСВ

ПСВ в матче 20-го тура чемпионата Голландии победил "Хераклес" со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник Дэйви Преппер. Этим игроком интересуется "Зенит". По последжней информации в СМИ, голландский клуб отказал питерцам в трансфере, несмотря на сумму в 14 миллионов евро. ПСВ требует как мимум 20 миллионов за 25-летнего футболиста.

Тем не менее, после победного гола на Преппера так накинулись с поздравлениями партнеры по команде, словно прощались с ним.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 20 матчей, в которых забил 5 голов. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

"Хераклес" - ПСВ - 1:2 (0:0)

Голы: Рамселар, 50 (0:1). Арментерос, 74 (1:1). Преппер, 87 (1:2).