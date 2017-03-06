Посещаемость матчей 1-го тура чемпионата Китая составила 25 тысяч зрителей

Средняя посещаемость матчей 1-го тура чемпионата Китая достигла отметки в 25 405 зрителей. К примеру, игру в Гуанчжоу посетили 48 тысяч. Для сравнения, средняя посещаемость матчей чемпионата России в этом сезоне составляет 11 тысяч зрителей.
Добавим, что нападающий "Шанхай Шанган" Халк, а также главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш вошли в символическую сборную 1-го тура чемпионата Китая.
Халк и Виллаш-Боаш в символической сборной 1-го тура чемпионата Китая. pic.twitter.com/fj05yhkurQ– Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 6 марта 2017 г.