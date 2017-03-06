09:47 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Посещаемость матчей 1-го тура чемпионата Китая составила 25 тысяч зрителей

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Средняя посещаемость матчей 1-го тура чемпионата Китая  достигла отметки в 25 405 зрителей. К примеру, игру в Гуанчжоу посетили 48 тысяч.  Для сравнения, средняя посещаемость матчей чемпионата России в этом сезоне составляет 11 тысяч зрителей.

Добавим, что нападающий "Шанхай Шанган" Халк, а также главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш вошли в символическую сборную 1-го тура чемпионата Китая.

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Материалы REN-TV

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