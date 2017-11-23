19:47 | Футбол — Зарубежные

Португальские судьи грозят забастовкой

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Португальская ассоциация футбольных арбитров пригрозила начать 15 декабря забастовку, если клубы, тренеры и футболисты продолжат скандалить по поводу качества судейства, сообщает АР.

В распространенном сегодня специальном заявлении арбитры подчеркнули, что больше не намерены терпеть "инсинуации" по поводу того, что они якобы симпатизируют определенным командам или участвуют в разного рода коррупционных схемах. Кроме того, судьи требуют применять санкции к тем, кто нарушает этический и дисциплинарный регламент, высказываясь в адрес рефери.

Бастовать готовы 73 из 76 португальских судей из трех лиг, информирует Marca. В этой ситуации, если они прекратят работу, придется приостановить соревнования либо прибегнуть к помощи зарубежных рефери. Например, из Испании. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Таки да

Мешкова туда к ним отправим, на замену бастующим, как штрейкбрехера. :)

20:15

SPARTAK***1964

Отправим туда нашего Карасика и Мешкова по обмену опытом.

20:15

zvovs

Хэх, первый раз вижу забастовку без пункта о зарплате.))))))

20:01