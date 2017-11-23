Португальские судьи грозят забастовкой

Португальская ассоциация футбольных арбитров пригрозила начать 15 декабря забастовку, если клубы, тренеры и футболисты продолжат скандалить по поводу качества судейства, сообщает АР.

В распространенном сегодня специальном заявлении арбитры подчеркнули, что больше не намерены терпеть "инсинуации" по поводу того, что они якобы симпатизируют определенным командам или участвуют в разного рода коррупционных схемах. Кроме того, судьи требуют применять санкции к тем, кто нарушает этический и дисциплинарный регламент, высказываясь в адрес рефери.

Бастовать готовы 73 из 76 португальских судей из трех лиг, информирует Marca. В этой ситуации, если они прекратят работу, придется приостановить соревнования либо прибегнуть к помощи зарубежных рефери. Например, из Испании. (Александр БОБРОВ)