Португальские гранды могут продать игроков на 460 миллионов евро

Тройка ведущих клубов Португалии – "Бенфика", "Спортинг" и "Порту" – имеют на руках предложения о продаже игроков на общую сумму в 460 миллионов евро, утверждает Noticias ao minuto. "Орлы" и "львы" летом могут разбогать на 190 миллионов евро. "Драконы" смогут выручить от продажи футболистов 140 миллионов евро. Ожидается, что самым дорогим трансфером Португалии в предстоящее окно станет переход 22-летнего Желсона Мартинша из "Спортинга" в "Ливерпуль" или "Барселону" за 50-60 миллионов.
Pablo_75
Berkut-7 ________________ Ну это самоочевидно, но они не виноваты - у их клубов нет таких денег, чтобы игроков удержать и тем более скупать суперзвёзд по стольнику. А чемпионат Португалии, вернее чемпионат первой тройки, очень красивый, эстетский, стараюсь не пропускать трансляции игр между ними. Но себя не обманываю - замечательное выступление Порту и Бенфики в этом сезоне ЛЧ показало, каков теперь разрыв между ними и топ-клубами Европы.
11:17
Berkut-7
Ну Португалия донором всегда была, они никогда не будут иметь сильный чемпионат , как и Нидерланды, все игроки хорошего уровня будут уезжать всегда оттуда, чемпионаты становятся сильными и топовыми только те, кто скупает лучших к себе ,а не распрадаёт каждый год.
10:50