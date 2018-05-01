Португальские гранды могут продать игроков на 460 миллионов евро

Тройка ведущих клубов Португалии – "Бенфика", "Спортинг" и "Порту" – имеют на руках предложения о продаже игроков на общую сумму в 460 миллионов евро, утверждает Noticias ao minuto. "Орлы" и "львы" летом могут разбогать на 190 миллионов евро. "Драконы" смогут выручить от продажи футболистов 140 миллионов евро. Ожидается, что самым дорогим трансфером Португалии в предстоящее окно станет переход 22-летнего Желсона Мартинша из "Спортинга" в "Ливерпуль" или "Барселону" за 50-60 миллионов.