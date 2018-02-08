"Порту" в первом матче полуфинала Кубка Португалии обыграл "Спортинг" с Думбья

"Порту" в первом полуфинальном матче Кубка Португалии победил "Спортинг" – 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Франсиско Соарес. "Львы" завершали встречу вдесятером: на 92-й минуте арбитр за вторую желтую карточку удалил Маркуса Акуну.

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья провел на поле все 90 минут в составе лиссабонцев. Ответная встреча состоится 18 апреля. В другой паре сыграют "Авеш" и "Калдаш".

Кубок Португалии

1/2 финала

Первый матч

"Порту" – "Спортинг" – 1:0 (0:0)

Гол: Соарес, 60.

Удаление: Акуна (С), 90+2.