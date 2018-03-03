"Порту" обыграл "Спортинг", Думбья сыграл 43 минуты

"Порту" на своем поле переиграл лиссабонский "Спортинг" в матче 25-го тура чемпионата Португалии (2:1). Это шестая подряд победа "драконов" в лиге.

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбья вышел на поле в стартовом составе лиссабонцев, но был заменен на 43-й минуте на 18-летнего Рафаэля Леау, который спустя две минуты после выхода сравнял счет.

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25-й турhttps://www.sport-express.ru/football/foreign/news/1379269/

"Порту" - "Спортинг" - 2:1 (1:1)

Голы: Маркано, 28 (1:0). Леау, 45+1 (1:1). Брахими, 49 (2:1).