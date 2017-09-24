Полузащитник "Фенербахче" купит фанату новый телевизор взамен разбитого во время матча с "Бешикташем"

Полузащитник "Фенербахче" Жозеф Соуза предложил фанату клуба купить новый телевизор. Болельщик излишне эмоционально отреагировал на события дерби с "Бешикташем". В одном из моментов он со всей силы ударил кулаком по телевизору и разбил экран. После этого он нанес еще несколько ударов, окончательно доломав телевизор.

Отметим, что "Фенербахче" все же одержал победу в поединке со счетом 2:1. Счет открыл экс-хавбек "Зенита" Жулиану с пенальти, защитник сборной России Роман Нойштедтер отыграл весь поединок. По ходу поединка пять футболистов были удалены с поля.​