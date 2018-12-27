Полузащитник "Ботафого" сел в тюрьму на 7,5 лет

Хавбек "Ботафого" Эвертон Элено был признан виновным в ограблении с применением насилия, сообщают бразильские СМИ. Он приговорен к тюремному заключению на 7,5 лет.

При этом, по условиям наказания, он будет находиться в тюрьме полуоткрытого типа. Футболист будет проводить в тюрьме полдня. Приговор предусматривает дневное или ночное пребывание в месте заключения.

Агент футболиста утверждает, что его клиент невиновен и не совершал ограбление. Адвокат спортсмена сказал, что будет подавать апелляцию на решение суда, сообщает Globoesporte. Агент заявил, что зарплата в 32 тысячи реалов в месяц (около семи тысяч евро) позволяет Элено не нуждаться в деньгах, в связи с чем у него не было необходимости идти на ограбление.

28-летний Эвертон Элено был арестован 6 августа. В "Ботафого" он перешел в нынешнем году из "Атлетико Гойяненсе".