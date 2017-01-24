Подольски оформил пента-трик в матче Кубка Турции

"Галатасарай" на своем поле разгромил "Эрзинджан Рефахиеспор" (6:2) в матче Кубка Турции. Сразу пять мячей записал на свой счет нападающий хозяев Лукас Подольски. Он стал первым игроком "Галатасарая", оформившим пентатрик, с 2000 года. Последний раз подобное удавалось Жарделу 6002 дня назад.

Кубок Турции

2-й раунд

Групповой турнир

Группа Е

"Галатасарай" – "Эрзинджан Рефахиеспор" – 6:2 (3:2)

Голы: Подольски, 4 (1:0). Подольски, 10 (2:0). Дулгер, 15 (2:1). Эргюн, 25 (2:2). Родригес, 27 (3:2). Подольски, 50 (4:2). Подольски, 55 (5:2). Подольски, 63 (6:2).