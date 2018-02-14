Пиццели вернулся в "Актобе"

"Актобе" объявил о подписании контракта с армянским полузащитником Маркосом Пиццели. 33-летний хавбек уже выступал за казахстанский клуб в 2014-2015 годах. Последним клубом в карьере футболиста был "Аль-Шабаб" из Эр-Рияда. В чемпионате России Пиццелли выступал за "Кубань" и "Краснодар".
Официально: Маркос Пиззелли - игрок ФК "Актобе" Сегодня полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли стал первым новичком футбольного клуба "Актобе" 33-летний атакующий полузащитник Маркос Пиззелли уже выступал в составе "Актобе". В 2014-м и 2015-м годах он был одним из лидеров Актюбинской команды, провел в Премьер-Лиге Казахстана свыше 50 матчей и забил 13 мячей. ФК "Актобе" желает Маркосу яркого и успешного выступления в "красно-белой" футболке! Пресс-служба ФК "Актобе". #fcaktobe #aktobe #aktobeotbasy