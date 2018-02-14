Пиццели вернулся в "Актобе"

"Актобе" объявил о подписании контракта с армянским полузащитником Маркосом Пиццели. 33-летний хавбек уже выступал за казахстанский клуб в 2014-2015 годах. Последним клубом в карьере футболиста был "Аль-Шабаб" из Эр-Рияда. В чемпионате России Пиццелли выступал за "Кубань" и "Краснодар".