Петреску провел переговоры с китайскими клубами

Бывший главный тренер "Кубани" и "Динамо" Дан Петреску с большой вероятностью покинет "Клуж" после нынешнего сезона. Как сообщил президент клуба Илиу Мурешан, специалист намерен отправиться в Китай.

– Знаю, что представители китайских клубов уже встречались с Петреску и остались им довольны, – передает Telekom Sport слова Мурешана. – Дан сможет уйти, если заплатит опредленную сумму – значимую, но небольшую. Для китайских клубов это не проблема. Лично я не хочу, чтобы Дан уходил. У него есть все условия для работы в "Клуже".

По данным румынских СМИ, Петреску должен заплатить "Клужу" 300 000 евро за досрочное прекращение контракта.