Первый гол Джовинко в сезоне помог "Торонто" обыграть "Филадельфию"

"Торонто" разгромил "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата MLS (3:0). Это вторая победа "красных" в этом сезоне. Автором одного из голов стал итальянский нападающий Себастьян Джовинко. Для 31-летнего итальянца этот мяч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.
MLS
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Филадельфия" - 3:0 (1:0)
Голы: Васкес, 28 (1:0). Джовинко, 65 (2:0). Чапмен, 90 (3:0).
It was only a matter of time...– Major League Soccer (@MLS) 5 мая 2018 г.
Seba opens his MLS account in 2018! #TORvPHI https://t.co/9Sgn2Ultcm