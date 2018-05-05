Первый гол Джовинко в сезоне помог "Торонто" обыграть "Филадельфию"

"Торонто" разгромил "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата MLS (3:0). Это вторая победа "красных" в этом сезоне. Автором одного из голов стал итальянский нападающий Себастьян Джовинко. Для 31-летнего итальянца этот мяч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.

MLS

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Филадельфия" - 3:0 (1:0)

Голы: Васкес, 28 (1:0). Джовинко, 65 (2:0). Чапмен, 90 (3:0).