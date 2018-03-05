Передача Давида Вильи помогла "Нью-Йорк Сити" победить "Канзас-Сити"

"Нью-Йорк Сити" обыграл "Канзас-Сити" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата MLS. В составе победителей отличились Макси Моралес и Хесус Медина. Результативной передачей отметился экс-нападающий "Барселоны" Давид Вилья.

В других встречах "Ванкувер" победил "Монреаль" (2:1), а "Лос-Анджелес Гэлакси" выиграл у "Портленда" (2:1).

MLS

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Монреаль" – 2:1 (0:0)

Голы: Камара, 63 (1:0). Дэвис, 70 (2:0). Манкозу, 81 (2:1).

"Канзас-Сити" – "Нью-Йорк Сити" – 0:2 (0:1)

Голы: Моралес, 32 (0:1). Медина, 53 (0:2).

Удаление: Шано (Н), 88.

"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Портленд" – 2:1 (2:0)

Голы: Камара, 32 (1:0). Алессандрини, 34 (2:0). Бланко, 66 (2:1).