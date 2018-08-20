Пьер ван Хойдонк: "Фейеноорду" нужен шейх с большими деньгами"

Бывший форвард "Фейеноорда" Пьер ван Хойдонк считает, что решить проблемы команды может богатый владелец.

- Нужен человек с большими деньгами. Например, шейх, - цитирует экс-футболиста NOS. "Фейеноорд" - топ-клуб, но им понадобится много времени, чтобы догнать ПСВ и "Аякс". Не думаю, что такой владелец стал бы проблемой. Например, болельщикам "Манчестер Сити" это не мешает. Они хотят успехов, хотят играть в Лиге чемпионов. "Фейеноорд" слишком долго остается без чемпионского титула.

Вчера команда обыграла "Эксельсиор" (3:0) в чемпионате Голландии. Перед этим "Фейеноорд" уступил "Тренчину" (0:4, 1:1) в третьем раунде квалификации Лиги Европы.