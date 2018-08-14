Павлюченкова и Севастова вышли во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова в первом круге турнира в Цинциннати обыграли дуэт Си Сувэй (Тайвань)/Арина Соболенко (Белоруссия) со счетом 2:6, 6:3, 13:11.
В следующем раунде теннисистки встретятся с победителями матча Николь Меличар (США) / Квета Пешке (Чехия) - Моник Адамчак (Австралия) / Людмила Киченок (Украина).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - Си Сувэй/Арина Соболенко (Тайвань/Белоруссия) - 2:6, 6:3, 13:11