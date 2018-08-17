Пауло Бенту назначен главным тренером сборной Кореи

Корейская футбольная ассоциация объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды португальца Паулу Бенту. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до 2022 года.

Сборная Кореи дебютирует под руководством Бенту в сентябре. Команда проведет товарищеские матчи с командами Коста-Рики (7 сентября) и Чили (11 сентября).

Бенту с 2010 по 2014 год руководил сборной Португалии, которую покинул после чемпионата мира-2014.