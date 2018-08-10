Пассажиры были лишены оплаченных мест в самолете из-за жены Руни

Сотрудники авиакомпании Jet2 пересадили пассажиров к туалету из-за жены форварда "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни, сообщает Daily Mail.

Марк Кассен, летевший со своей семьей из Манчестера в Португалию заплативший 60 фунтов стерлингов за выбор мест в самолете, вместе со своими родственниками был вынужден переместиться на неудобные места у туалета.

Один из стюардов сообщил Кассену, что его семью пересадили из-за жены Руни – журналистки и предпринимательницы, матери четырех детей Колин Руни. По словам Кассена, ему и его близким пришлось терпеть неприятный запах, и стюарды постоянно распыляли рядом с ними освежитель воздуха.

Колин Руни отрицает, что требовала от персонала авиакомпании предоставить ей места, оплаченные другими пассажирами. По словам женщины, она и ее дети просто заняли места, указанные персоналом.