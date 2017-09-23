Пас Витселя не помог "Тяньцзиню Цюаньцзянь" спастись от разгрома в дерби

"Тяньцзинь Тэда" победил в матче чемпионата Китая "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Фредерик Ачеампонг оформил дубль в течение одной минуты. В составе "Цюаньцзянь" единственный мяч провел Пату с передачи экс-хавбека "Зенита" Акселя Витселя.

В другой встрече "Цзянсу Сайнти" под руководством Фабио Капелло уступил "Гуйчжоу".

Чемпионат Китая

Суперлига

26-й тур

"Яньбянь" - "Ляонин Хувин" - 1:0 (0:0)

Гол: Жень Цюй, 67.

"Тяньцзинь Тэда" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь"- 4:1 (2:0)

Голы: Ачеампонг, 25 (1:0). Ачеампонг, 26 (2:0). Ли Юаньюй, 76 (3:0). Пату, 85 (3:1). Чжи Ван, 90+3 - в свои ворота (4:1).

"Цзянсу Сайнти" - "Гуйчжоу Чжичжэн" - 0:1 (0:0)

Гол: Кастро, 90+1.

"Шанхай Шэньхуа" - "Гуанчжоу Фули" - 3:1 (1:0)

Голы: Гуарин, 29 (1:0). Морено, 47 - с пенальти, 47 (2:0). Сяо Чжи, 56 (2:1). Морено, 90+3 (3:1).