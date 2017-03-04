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Паписс Сиссе забил в первом туре чемпионата Китая

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"Шаньдун Лунэн" на своем поле одолел "Тяньцзинь Теда" (2:0) в первом туре чемпионата Китая. Один из голов записал на свой счет экс-форвард "Ньюкасла" Паписс Сиссе.

Напомним, что за хозяев помимо сенегальца выступают нападающий сборной Италии Грациано Пелле и защитник сборной Бразилии Жил, а возглавляет команду немец Феликс Магат. За "Теду" играют бывшие полузащитники "Челси" и "Аякса" Джон Оби Микел и Неманья Гудель.

Чемпионат Китая

Суперлига

1-й тур

"Шаньдун Лунэн" – "Тяньцзинь Теда" – 2:0 (0:0)

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Материалы REN-TV

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