Паписс Сиссе забил в первом туре чемпионата Китая

"Шаньдун Лунэн" на своем поле одолел "Тяньцзинь Теда" (2:0) в первом туре чемпионата Китая. Один из голов записал на свой счет экс-форвард "Ньюкасла" Паписс Сиссе.

Напомним, что за хозяев помимо сенегальца выступают нападающий сборной Италии Грациано Пелле и защитник сборной Бразилии Жил, а возглавляет команду немец Феликс Магат. За "Теду" играют бывшие полузащитники "Челси" и "Аякса" Джон Оби Микел и Неманья Гудель.

Чемпионат Китая

Суперлига

1-й тур

"Шаньдун Лунэн" – "Тяньцзинь Теда" – 2:0 (0:0)