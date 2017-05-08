ПАОК не смог отобрать у "Олимпиакоса" чемпионство посредством жалобы в федерацию

Федерация футбола Греции отклонила апелляцию ПАОК, который требовал лишить "Олимпиакос" очков в чемпионате страны за беспорядки фанатов на матчах Кубка Греции. Как сообщает ВВС, ПАОК просил, чтобы "Олимпиакос" был лишен шести очков. В таком случае чемпионом Греции стал бы как раз ПАОК, который уступил "Олимпиакосу" шесть баллов.

В федерации посчитали требование ПАОК неубедительным, поэтому оно было отклонено. Однако окончательное решение принимает греческая суперлига.