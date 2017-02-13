Панюков будет работать на сборе с литовским "Атлантасом"

Нападающий Андрей Панюков, первую часть сезона проведший в португальской "Браге", ближайший тренировочный сбор проведет с литовским "Атлантасом".

– Андрей летит на сбор "Атлантаса" на Кипре, – сказал главный тренер команды Константин Сарсания. – Решение о том, продолжит ли он карьеру в нашей команде, будет принято позднее.

Напомним, в конце января Панюков расторг контракт с "Брагой". Ранее россиянин уже играл в "Атлантасе", забив в 22 проведенных матчах чемпионата Литвы 20 голов. Не исключено, что именно в литовском клубе 22-летний форвард продолжит карьеру. (Сергей ЕГОРОВ)